Ce duel entre le Brussels et le Spirou était clairement celui de l’inconstance. Entre des Bruxellois qui cherchent encore leur alchimie et des Carolos plus jeunes que jamais qui continuent d’apprendre, on peut généralement s’attendre à des retournements de situation. Et ce match n’a pas dérogé à la règle.

Si dans un premier temps, et pendant 30 minutes même, les joueurs de la capitale avaient la main sur la rencontre, le dernier acte était le théâtre d’une remontada presque parfaite du Spirou. Des Carolos qui ont profité des 16 pertes de balle du Brussels (dont 7 dans le dernier quart) pour inscrire 39 points en contre-attaque et revenir à deux petites possessions à quelques secondes du buzzer.



(...)