Battus sur le fil (65-66) vendredi soir face à la Lettonie, les Belgian Lions n’ont pas eu le temps de tergiverser. Une nuit à l’hôtel à Bruxelles vendredi soir, puis direction Riga, la capitale lettonne, samedi pour se remettre au boulot. Car l’objectif des joueurs de Dario Gjergja est clair : prendre leur revanche sur cette équipe qui les a surpris en première mi-temps à la Diamonte Arena.

"On a été catastrophiques en début de match et on n’a pas su rentrer dans notre rencontre, avoue Pierre-Antoine Gillet. On a raté beaucoup de lancers francs et des shoots ouverts alors qu’eux, de leur côté, ils ont eu beaucoup de secondes chances."

Coïncidence ou pas, c’est en deuxième mi-temps, quand l’ailier ostendais a pris les choses en main par la voix et en montrant la voie, que les Belgian Lions ont procédé à leur incroyable remontada.