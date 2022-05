Le public ostendais avait une double raison de se réjouir mardi soir au COREtec Dôme à l’issue de la première manche de la demi-finale des playoffs face à Mons-Hainaut. La première était la large victoire remportée par son équipe (84-66) dont l’étiquette de grand favori a encore pris un peu plus d’épaisseur. La seconde était le retour de blessure de Pierre-Antoine Gillet après plusieurs semaines d’absence. L’ailier belge, dont la présence en playoffs était un moment incertaine, a fini le match avec 6 points et 9 rebonds à son compteur personnel en 20 minutes de jeu. Et surtout, sans ressentir de douleur au pied.