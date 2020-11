Ce soir, pour la première fois depuis cinq ans, Pierre Cornia, le fidèle assistant-coach des Belgian Cats, ne sera pas aux côtés de Philip Mestdagh pour lui prêter main-forte mais bien en cabine à Charleroi pour commenter la rencontre des Belges face au Portugal. En cause, un test positif au Covid 19 qui l’a tenu écarté de la bulle FIBA d’Olivedas (Lisbonne). "J’enrage car mon Covid date d’il y a plus de trois semaines et fut très léger. Un premier test était d’ailleurs négatif avant la mauvaise nouvelle du second".