Du côté du Brussels, on l'a bien compris: pour repartir sur de bonnes bases, il faut s'appuyer sur de bonnes fondations. Après avoir attiré Terry Deroover et Joël Ekamba (le reste de l'équipe sera présentée dans quelques jours), les dirigeants bruxellois ont travaillé sur le coaching staff.



En vue de renforcer celui-ci, les Bruxellois se sont offert les services de Pieter De Groof. Un visage plutôt connu du basket belge puisqu'il était assistant-coach sur le banc de Malines depuis sept saisons. Un renfort de choix donc pour épauler Ian Hanavan et Phivos Livaditis sur le banc du Phoenix.



Par ailleurs, Pieter De Groof s'occupera également de l'équipe U21 de la capitale histoire d'assurer la transition entre les jeunes espoirs et l'équipe fanion.