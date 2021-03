Choc des extrêmes entre le deuxième et l’avant-dernier mais aussi de duels entre les joueurs qui possèdent le plus de minutes dans les jambes du championnat. Et surprise, le leader de cette catégorie est un jeune Belge de 21 ans. Avec plus de 34 minutes en moyenne, Seppe d’Espallier est l’élément le plus utilisé malgré deux dernières rencontres débutées depuis le banc.

Son coéquipier Joshua Heath fait aussi partie du top 10 tout comme trois Montois : Jabril Durham, Auston Barnes et Skylar Spencer. Pour eux, les minutes se transforment en performance. Car ils mènent aussi la danse dans d’autres catégories.

Roi des lancers francs