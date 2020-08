Play-in en NBA: What time is it? Dame Time! Basket Jérôme Brys © DR

Le meneur de Portland a mené son équipe à la huitième place. Reste à remporter un match de barrage face à Memphis pour affronter les Los Angeles Lakers au premier tour. Mieux vaut ne pas l'énerver! Lui, c'est Damian Lillard, le meneur des Blazers de Portland. Énorme depuis la reprise dans la bulle d'Orlando avec sa franchise, il s'est fait chambrer par Patrick Beverley et Paul George (Los Angeles Clippers) sur les réseaux sociaux après avoir manqué deux lancés importants en fin de match, précipitant par la même occasion la défaite de Portland. Mais Damian Lillard, il ne faut pas le chercher. Après cette fin de match loupée, il a répondu. Et sa réponse a été cinglante: 51 points face aux Sixers, 61 contre Dallas et 42 contre Brooklyn pour assurer trois victoires consécutives et la huitième place à l'Ouest. Tout simplement hallucinant.