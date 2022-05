Les Celtics, très dissuasifs en défense et à l'efficacité offensive retrouvée en seconde période, dans le sillage de Jaylen Brown, se sont imposés (93-80) sur le parquet du Heat pour se rapprocher d'une première finale NBA en douze ans, mercredi en play-offs.

Boston, qui mène désormais 3-2 dans cette série, aura l'occasion de finir le travail vendredi en son TD Garden. Un scénario d'autant plus crédible que contrairement aux quatre premiers matches, très serrés, cette cinquième joute a mis en lumière de grosses faiblesses dans l'attaque de Miami, à la limite du rédhibitoire.

Une statistique illustre particulièrement la carence d'adresse floridienne survenue au plus mauvais moment, celle des tirs à trois points: 7/45. Et si la moyenne (15,6%) est si abyssale, ce n'est pas uniquement le fait des C's, car le Heat a raté de nombreux tirs ouverts, à l'image de cet "air-ball" (tirs sans toucher le cercle) de Butler pour commencer le dernier quart-temps, enchaîné par un deuxième bien plus près du panier.

A l'image de son leader, bloqué à 13 points (4/18, 6 rbds), rien n'a vraiment fonctionné dans le jeu de Miami qui a fait illusion durant une première période extrêmement verrouillée, au terme de laquelle le finaliste 2020 n'était mené que de cinq points (42-37), car Boston s'était montré à peine plus en verve.

Le sursis n'a pas duré, car contrairement au Heat, les Celtics ont plusieurs cordes à leur arc et après un troisième quart-temps qui les a vu creuser un écart un peu plus grand (69-58) dans le sillage de Jayson Tatum enfin réveillé, Jaylen Brown a appuyé sur le champignon dans les douze dernières minutes pour porter l'équipe au trèfle à la victoire.

- Adebayo trop seul -

Timorés et bien contenus dans le premier acte, avec seulement dix points cumulés, les "Jay-Jay", se sont libérés dans le second: Brown a fini avec 25 points dont 13 dans le dernier quart-temps, Tatum avec 22 points, frôlant le triple-double (12 rbds, 9 passes).

Al Horford (16 pts, 7 rbds, 5 passes, 2 contres) a encore été très précieux, tout comme Derrick White (14 pts, 5 passes) en sortie de banc, et Robert Williams s'est montré très actif en défense (6 pts, 10 rbds, 3 contres), pour son retour après avoir manqué le match précédent à cause d'un genou douloureux.

Boston a aussi pu compter sur son meilleur défenseur de la saison, Marcus Smart, lui absent lundi en raison d'une entorse à la cheville droite, et qui a été plus discret (5 pts, 5 rbds).

Côté Heat, même s'il ne traverse pas sa meilleure période durant ces play-offs, Tyler Herro, blessé à l'aine, a manqué, car il pèse généralement une quinzaine de points.

Le seul à avoir pesé en attaque aura été Bam Adebayo (18 pts, 10 rbds) imposant mais trop seul à l'intérieur, les remplaçants Gabe Vincent (15 pts) et Duncan Robinson (11 pts) ne déméritant pas. Au contraire de Kyle Lowry, auteur d'un zéro pointé au scoring.

Dos au mur, Miami va devoir réaliser un exploit dans le Massachusetts pour éviter une élimination qui aurait un goût de revanche pour Boston, éliminé à ce stade par ce même adversaire il y a deux ans dans la bulle d'Orlando.

Si cela se produit, les Celtics entretiendront le rêve d'un 18e sacre record, eux qui partagent le fauteuil des équipes les plus titrées avec les Lakers, justement sacrés face au Heat en 2020.