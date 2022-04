Play-offs NBA: Milwaukee et Miami s'échappent, Denver s'accroche

Basket

AFP

Milwaukee et Miami, vainqueurs à Chicago et Atlanta, ont fait un pas de plus vers les demi-finales de conférence Est, dimanche lors de play-offs NBA qui ont vu Denver, porté par l'impérial Nikola Jokic, réduire l'écart face à Golden State.