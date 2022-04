Dallas a pourtant enregistré le retour de blessure de Luka Doncic, qui avait subi une entorse au mollet le 10 avril. Le meneur star s'est illustré avec 30 points et 10 rebonds, dont un tir à 3 points qui a donné un avantage de 4 points aux Mavericks à 40 secondes de la fin.

Mais c'était sans compter sur le talent de Donovan Mitchell (23 pts, 7 passes), qui, après un tir à 2 points et un lancer franc, a su trouver sur un alley-oop son coéquipier Rudy Gobert, qui s'est chargé de planter la balle dans l'arceau, un dunk victorieux à 11 secondes de la fin.

Alors que de nombreuses questions se posent sur la relation entre Mitchell et Gobert et sur l'avenir de l'équipe, le pivot français a réagi fermement après le match: "Rien à foutre des discussions (sur l'équipe). On essaie juste d'être la meilleure équipe possible, on essaie de profiter du moment, et ce qui arrivera arrivera".

"Nous avons une opportunité et nous allons en profiter au maximum", a ajouté Gobert, qui a terminé avec 17 points et 15 rebonds. "Nous croyons les uns en les autres. Nous devons continuer à avancer".

A Toronto, les Raptors ont échappé à l'élimination, portés par Pascal Siakam, qui s'est illustré en marquant 34 points, son record personnel en play-offs.

Les Raptors ont toutefois perdu sur blessure Fred VanVleet, touché à la hanche gauche au deuxième quart-temps, et Scottie Barnes, tout juste élu rookie (débutant) de l'année et qui faisait pourtant son retour après sa blessure à la cheville lors du match N.1 de la série.

Embiid a un peu souffert

Du côté des Sixers, Joel Embiid, qui a joué malgré une blessure à son pouce droit, a quelque peu souffert. Il a fini la rencontre avec 21 points et 8 rebonds.

"Je n'ai pas encore passé d'IRM donc nous devons voir à quel point c'est vraiment grave", a déclaré le pivot camerounais au sujet de sa blessure, indiquant clairement que toute opération potentielle interviendrait après les play-offs.

"C'est les playoffs. Rien ne va m'arrêter. Je dois continuer et espérer le meilleur", a déclaré Embiid.

Les Raptors iront lundi à Philadelphie pour le match N.5 de la série, alors qu'aucune équipe n'a jamais remonté un déficit de 3-0 en play-offs dans l'histoire de la NBA.

La soirée NBA de samedi se poursuit avec Brooklyn-Boston (0-2) et Minnesota-Memphis (1-2).