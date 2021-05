Dans le camp anversois, Gibbs et Branch ont parfois pu faire la différence de manière individuelle mais c'était trop peu pour inquiéter des Montois très disciplinés. Vedran Bosnic a aussi pu compter sur un facteur X déterminant en la personne d'Anthony Lambot. Fidèle à lui-même, l'arrière belge a amené beaucoup d'énergie et d'impact sur le terrain, terminant la partie avec 13 pts, 7 rbs et 5 ass en 20 minutes. Des chiffres qui contrastent avec le banc très discret des Anversois (17 points au total).

La logique du classement à l'issue de la phase classique a été respecté jeudi soir sur le parquet de la Mons.Arena. Supérieur aux Giants durant la saison régulière, le collectif des Renards a encore pris le dessus sur les Giants lors de la première manche des demi-finales des playoffs (75-64). Les Anversois avaient beau réaliser une bonne mise en jambe (15-16), le match basculait lors du deuxième quart remarquablement maîtrisé par les troupes de Vedran Bosnic (38-24 à la mi-temps). Débordés par le tempo et l'intensité du jeu montois, l'équipe anversoise s'en remettait à la réussite de Dave Dudzinski (21 points) à distance en début de troisième acte pour encore espérer. Mais le capitaine était trop isolé pour réellement faire douter un adversaire pouvant compter sur une domination totale dans le secteur intérieur à l'image de Skylar Spencer (18 pts/15 rbs) et Ajdin Penava (13 pts/10 rbs).