Avec 50 points, 6 assists et 7 rebonds, Damian Lillard a, à lui seul, contré Paul George et Russel Westbrook, auteurs à eux deux de 65 points, 17 assists et 20 rebonds. Le meneur des Blazers a livré son match le plus abouti de sa carrière en Playoffs. Avec un shoot venu d'ailleurs pour éviter à son équipe de se mettre en danger durant des prolongations, puisque le score était alors de 115-115.On joue alors les dernières secondes du temps règlementaire et Damian Lillard remonte le ballon comme il le fait des milliers de fois au cours de la saison. Paul George se pose face à lui. Réputé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, l'ailier du Thunder est décidé à mettre fin au festival Lillard qui en est déjà à 47 points et qui porte la balle de match. C'était sans compter sur l'ultime coup de génie de Lillard qui balançait un shoot des 10 mètres au buzzer pour plier ce match et offrir le quatrième point décisif à son équipe.La célébration de Lillard est digne du match de légende qu'il vient de s'offrir. Un petit "au revoir" adressé sans aucun doute à Russell Westbrook, avec qui la rivalité n'avait fait que grandir au fil des précédentes rencontres. La star d'Oklahoma ne s'était pas privé pour "trash-talker" Lillard à plusieurs reprises.Pour la petite histoire, le premier match de la série avait débuté par un shoot aussi lointain et aussi réussi de Damian Lillard. Du 3-0 dans le game 1 au 118-115 dans le game 5, il n'y avait finalement qu'un pas...