Finalement les Belgian Cats se sortent plutôt bien (et sans doute plus unies encore dans l’épreuve) d’un week-end difficile aux allures de montagnes russes émotionnelles. Impactées directement samedi par l’annulation en dernière minute de leur ultime rencontre de préparation pour cause de deux tests Covid apparemment positifs au sein du groupe, les joueuses belges ont vécu quelques heures d’attente stressantes, le temps de recevoir les résultats des deux nouveaux tests (un antigénique rapide et un PCR) passés par l’ensemble des 25 membres de leur "bulle Fiba". Comme pour le contre-examen demandé sur les deux frottis incriminés, tout est donc finalement revenu totalement négatif.