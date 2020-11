En s’imposant magistralement face à la Tchéquie, les Belgian Lions se rapprochent encore un peu plus d’un 5e Euro d’affilée.

Quelle démonstration ! À neuf mois d’intervalle et avec à peine trois jours d’entraînements collectifs, les Belgian Lions ont fait forte impression dans la "bulle" de Vilnius en s’imposant avec autorité (62-90) face à la Tchéquie, 9e au ranking mondial. Bien sûr, diront les mauvaises langues, il manquait aux Slaves deux-trois joueurs de gros calibre dont Vesely et Satoranski, mais on peut en dire tout autant de la Belgique privée, elle aussi, de plusieurs titulaires potentiels.