Les dirigeants sont confrontés à un vrai casse-tête afin de limiter les dégâts causés par les mesures sanitaires.



Depuis le nouveau huis clos imposé fin novembre par le gouvernement belge dans les salles de basket, l’agitation est montée de plusieurs crans au sein des bureaux de la Pro Basket-ball League. Quelques mois après avoir fièrement lancé la première édition de la BNXT League, les dirigeants belges et néerlandais s’affairent actuellement pour éviter que celle-ci ne vire au flop. Plusieurs réunions entre les deux ligues et les clubs ont eu lieu la semaine passée afin de planifier un plan à court terme permettant de limiter les dégâts sportivement et économiquement.