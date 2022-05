Un sentiment d’incompréhension mêlé à une dose de stupéfaction a envahi le club de Liège Basket ces dernières heures. Ce week-end, la commission des licences de la betFIRST BNXT League a rendu ses verdicts par rapport à l’obtention des licences pour la saison prochaine. Trois clubs ont été recalés, dont deux aux Pays-Bas (Amsterdam et La Haye), et donc Liège côté belge. Surprise par cette décision, la direction liégeoise a immédiatement fait le choix d’aller en appel. Ce qui sera officialisé ce mardi via une lettre rédigée par les avocats du club. Plusieurs éléments permettent de croire en une issue favorable pour Liège Basket dans ce dossier.

Une prévision de budget similaire aux années précédentes