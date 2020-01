Les Carolos avaient annoncé un rush au niveau des transferts pour sauver le club. Voilà déjà une nouvelle joueuse qui débarque.

Paula Tarnachowicz est une polonaise de 29 ans qui jouait jusqu'ici en Islande, à Breidablik. Mesurant 1m90, elle évolue aux postes 4-5. "Elle devrait apporter un coup de main pour soulager Sofie Hendrickx, commente le manager Vincent Penant. D'autres transferts suivront, davantage des joueuses de périphérie." Le manager carolo espère donner le coup de boost nécessaire à ses troupes pour la dernière ligne droite. A ce titre, la prestation d'hier en Centrale league lui semble assez prometteuse.

"On perd d'un peu plus de 40 points contre une grosse équipe. C'est un écart moindre que quand les cadres étaient là. J'ai senti une belle énergie et une envie de s'en sortir chez toutes les filles." Paula Tarnachowicz sera peut-être qualifiée pour ce samedi lors de l'importante rencontre face à Laarne. "Mais elle arrive demain soir donc elle n'aura pas d'entraînement dans les jambes et ne connaîtra personne. Il ne faut donc pas directement attendre de miracle", poursuit Vincent Penant qui précise que le préparateur physique et la kiné de l'équipe sont revenus dans le staff et sont pleinement investis.