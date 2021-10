L’équipe de la capitale ne le fait pas exprès mais elle a le chic pour relancer des équipes à la traîne. C’était le cas dimanche dernier face à Liège, ce fut le cas vendredi à Hasselt où Limburg a remporté son premier succès.

Entre ces matchs, un bouleversement peu coutumier du club bruxellois qui n’a l’habitude ni de consommer ni de jeter ces entraîneurs. Remplaçant au pied levé de Ian Hanavan, Jean-Marc Jaumin a eu quatre jours pour préparer son équipe.

Un laps de temps à la fois délicat et insuffisant pour donner une identité défensive à cette équipe. Mais le Phoenix n’a rien lâché et ses joueurs se sont dépensés. Affaiblis, Vucica (cheville) et Kouguere (cuisse) on tenu à être présents aux côtés de leurs coéquipiers à qui il aura manqué de la lucidité sur quelques possessions.

A 13-17 avec quelques secondes à jouer, Badji oubliait de conclure une transition par un dunk. Au lieu de débuter le second quart avec six unités d’avance, le Brussels encaissait un triple du milieu de terrain de Hammonds (16-17). Donnant trop de libertés à ce dernier et à Littleson, le Limburg avait pris les devants (40-35 ; 20e).

Tournant à huit, Jaumin fustigeait ses joueurs et le corps arbitral à la reprise, encaissant une faute technique à 58-52 (28e).

Alors que Bojovic ne réapparaissait plus sur le jeu en seconde mi-temps, le Brussels laissait trop de secondes chances aux Limbourgeois et avait perdu à la fois son brio à distance (4x3 au Q3) et Deroover touché au pied à 67-59 (34e). Le Brussels s’arrachait pourtant, Franceschi avait même la balle de la prolongation au bout des doigts. En vain : 72-69.

Les Anversois en balade au Sart-Tilman

S’ils entendaient confirmer face à Anvers le 1er succès remporté dimanche dernier au Brussels, les Principautaires s’y sont pris de la pire des manières.

Mous, sans rythme ni défense, ils se faisaient d’emblée détrousser et tailler en pièces par des Anversois toujours en mode européen. Alors qu’ils étaient rapidement relégués à 7-20 et 13-28 (9 pertes de balle dans le premier quart), l’indolence des hommes de Lionel Bosco rendait fou leur coach avant que, soudain, James Potier et Brieuc Lemaire ne rebranchent la prise.

Sans doute les larges rotations de Christophe Beghin n’y étaient-elles pas pour rien mais les Principautaires rappliquaient soudain au grand galop par la grâce d’un 22-6 en 8 minutes (38-38). Le temps de reprendre leur souffle et les Giants réagissaient pour mener 42-47 au repos d’un match assez agréable à suivre.

Dès la reprise, les visiteurs, plus appliqués, recreusaient un écart d’une dizaine de longueurs que les Liégeois ne semblaient même plus contester tant leur implication défensive s’effritait à la première accélération anversoise. Dans ces conditions, n’être relégué qu’à 12 longueurs (61-73) à l’issue du 3e acte tenait déjà de l’exploit.

Cela ne pouvait bien sûr pas durer et les Giants, en démonstration, s’envolaient pour de bon.