Avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites, Ostende est toujours en course pour décrocher un ticket pour le 2e tour de la Ligue des champions. Et on peut dire que les joueurs de Dario Gjergja seraient bien inspirés de s’imposer ce mercredi, à domicile (mais dans une salle vide) face aux Turcs de Tofas Bursa, actuels leaders du groupe.

Et pour y arriver, les Côtiers vont enfin pouvoir compter sur un vrai pivot longiligne. Pas aidé par la poisse au niveau de leur secteur intérieur, le BCO a perdu Brandon McCoy pour la saison alors que le successeur de Thomas Welsch, parti la saison dernière, se faisait toujours attendre, trois joueurs censés arriver qui n’ont finalement jamais connu l’air de la Côte.

Si en attendant, le duo Buysschaert-Bratanovic a fait le travail, l’arrivée du Ghanéen Amida Brimah (2 m 13 et 27 ans) va faire du bien au secteur intérieur de Dario Gjergja. D’autant qu’il semble déjà être dans le moule du coach national. "Je suis un joueur axé sur la défense, explique-t-il dans un reportage réalisé par le club. J’aime courir, faire des contres, prendre des rebonds et apporter mon énergie."

Un beau programme qui ne sera pas superflu pour venir à bout du leader du groupe et faire un grand pas vers la qualification pour le 2e tour de la compétition.