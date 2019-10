L’affiche, punaisée en grand, dans les vestiaires du Dôme va devoir être changée. Celle du "Power Rankings" du site de l’Euroleague qui place les Castors Braine à la seizième et dernière place de toutes les équipes engagées dans la plus forte des Coupes européennes.

Il y a fort à parier que Braine progressera quelque peu au sein de ce classement subjectif.

Pour leur second match au Dôme, les Castors l’ont en effet emporté face à Riga. Comme face à Eka, leur première mi-temps a été hésitante. Et Braine a égelment pris l’eau au rebond défensif. La différence, c’est que la formation belge n’avait cette fois pas 20 points d’écart à combler : 39-43. Sa défense reprenait ses esprits en seconde mi-temps tandis que Wallace (24 points) et Trahan-Davis (13 points, 13 rebonds) emmenaient Braine vers un premier succès mérité : 76-71.

"Je crois qu’on vient de délivrer un message à tous ceux qui nous placent 16e au ranking européen", observait le coach Fred Dusart qui a de nouveau vu ses troupes monter en régime en seconde mi-temps. "Comme la semaine passée, j’ai l’impression qu’on prend la température lors des 20 minutes initiales. Mais je veux bien avoir un dénouement pareil chaque semaine."

Insistants et intensifs en défense, les Castors ont remporté la seconde mi-temps 37-28. "La clé de la rencontre, c’était la bataille pour le rebond. L’équipe lettonne avait marqué 1/3 de ses points en première mi-temps sur ses rebonds", poursuit le Nordiste. "Ensuite, on a pu s’appuyer sur Wallace qui n’a pas fui ses responsabilités même si elle n’était pas en grande réussite. Trahan-Davis a aussi bien contribué et Siksniute n’a pas eu peu peur non plus. Bon, elle loupe 3 lancers dans les deux dernières minutes mais avec 4 fautes pendant huit minutes, elle a bien géré"

Manon Grzesinski était satisfaite de cette première victoire : "Un succès qui nous fait du bien face, rappelons-le, à une équipe qui était en quarts de finale de l’épreuve la saison dernière. Ce fut, comme contre Eka, un match en deux temps. On a subi trop de rebonds offensifs en première mi-temps. On doit travailler là-dessus"