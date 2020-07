Le coach ostendais a prolongé son contrat à la Côte et vise un 10e titre consécutif.

Depuis son arrivée à Ostende en 2011, c’est simple : Dario Gjergja a tout gagné ! Le coach des Lions ne laisse que quelques miettes à ses adversaires qui n’ont plus connu les joies d’un titre de champion de Belgique depuis neuf ans ! En rempilant pour cinq saisons à la Côte, Dario Gjergja vise la Décima et ce 10e titre consécutif sur le plan national. Mais comment expliquer ce succès ? Quentin Serron et Jean Salumu, qui sont passés entre les mains du stratège d’origine croate, lèvent un coin du voile sur l’un des personnages les plus clivants du basket belge.

(...)