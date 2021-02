La Macédoine du Nord a été disqualifiée de la course à l'Euro 2021 de basket féminin par la FIBA, la fédération internationale de basket, a annoncé cette dernière jeudi, pour avoir dû reporter deux de ses matches de qualifications en novembre dernier à cause du Covid-19.

La Macédoine du Nord avait renoncé à se rendre Riga en Lettonie pour y disputer ses deux rencontres de qualifications en novembre contre la Lettonie et la Croatie en raison de cas positif au coronavirus dans son équipe. La Macédoine du Nord n'a pas non plus effectué le déplacement à Riga, toujours, pour les dernières rencontres cette semaine.

Forfait dans son groupe I, la Macédoine du Nord voit tous ses résultats annulés laissant l'Allemagne, la Croatie et la Lettonie en découdre pour la qualification.

En novembre, un total de 78 rencontres de qualifications pour les championnats continentaux ont eu lieu concernant 72 pays et 870 joueurs ou joueuses dans 15 bulles en Afrique, sur le continent américain en Asie et en Europe.

La FIBA impose des tests sanguins et PCR pour détecter les cas positifs au coronavirus avant l'entrée dans les différentes bulles. Quatre rencontres ont dû être postposées, les deux autres concernant la Hongrie.