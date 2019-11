La Belgique a remporté son premier match de qualification à l'Euro féminin de basket 2021 en battant l'Ukraine 83-66 (mi-temps: 43-30), jeudi, au Spiroudome de Charleroi, dans le groupe G.

Les Belgian Cats démarraient pied au plancher et menaient 14-2 après moins 5 minutes. L'avance Belge grimpait jusqu'à 21-4, grâce notamment à la réussite à trois points de Kim Mestdagh. Mais les Belges commençaient alors à se montrer imprécises, ne réussissant plus le moindre panier pendant 3 minutes. Conséquence: le premier quart-temps s'achevait sur le score de 23-17.

Alors que l'Ukraine revenait à quatre points en début de deuxième quart (25-21), Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere et Emma Meesseman permettaient à la Belgique de reprendre le large en peu de temps (33-21). Les équipes regagnaient les vestiaires sur le score de 43-30.

Les Belges entamaient bien le troisième quart, infligeant un 9-0 partiel à leurs adversaires, avec notamment un nouveau trois points de Mestdagh. Un tir primé de Julie Allemand offrait aux Belgian Cats une avance de 20 points (60-40) au moment d'aborder le dernier quart-temps.

Les Belgian Cats gardaient leurs adversaires à bonne distance durant les dix dernières minutes pour l'emporter 83-66.

L'Ukrainienne Alina Iagupova a inscrit 32 points. Côté belge, Emma Messeman a terminé avec 22 points et 6 rebonds au compteur. Kyara Linskens (16 points, 6 rebonds) et Kim Mestdagh (13 points, 4 assists) ont également soigné leurs statistiques

Le Portugal et la Finlande s'affrontent plus tard dans la soirée dans l'autre rencontre du groupe. La Finlande sera au menu des joueuses de Philip Mestdagh dimanche (16h00) à Helsinki.

Le premier de chacun des neuf groupes et les cinq meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro en 2021 en France (Lyon, puis Paris-Bercy pour les demi-finales et finale) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin. Les deux autres fenêtres de qualifications sont prévues en novembre 2020 (du 8 au 16) et février 2021 (du 31 janvier au 8 février).