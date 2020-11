1er quart-temps (19-27)

Avec Lecomte, Obasohan, Mwema, Tumba et Gillet dans le cinq de base, les Belgian Lions ont très vite trouvé la bonne carburation sur le plan offensif. Jean-Marc Mwema avait la main particulièrement chaude dans les premières minutes avec huit points à son actif en quatre minutes seulement. La Belgique parvenait déjà creuser l'écart (15-27) avec l'appui de Thomas Akyazili, en sortie de banc, qui inscrivait cinq points dès ses premiers instants sur le parquet de l'Avia Solution Group Arena. Sur le plan défensif, les troupes de Dario Gjergja ont globalement fait le boulot malgré quelques moments de flottement sur les transitions adverses parfois. Dans l'ensemble, les Lions signent un premier quart-temps assez costaud avec un haut pourcentage de réussite aux tirs.

2e quart-temps (17-20)

Malgré deux paniers à trois points encaissés en début de deuxième acte, les Belges gardent une bonne agressivité collective et beaucoup d'efficacité en attaque avec un banc qui répond présent. Andy Van Vliet, dont il s'agit de la première sélection en équipe nationale, et régional de l'étape puisqu'il évolue dans le championnat lituanien, semble immédiatement avoir trouvé ses marques en montrant de l'impact dans le jeu. Tout comme Libert qui n'hésite pas à accélérer les transitions offensives. Les Lions, dont le pourcentage à trois points reste très élevé (7 sur 9), s'octroient même une avance assez confortable (25-31) qui était assez vite réduite par l'adversaire et Balvin en particulier. L'intérieur tchèque, coéquipier de Quentin Serron à Bilbao, domine le secteur intérieur malgré les efforts de Tumba en défense. La Belgique boucle néanmoins la première mi-temps sur une impression collective très positive : 36-47.