L'équipe nationale belge aborde la dernière fenêtre de qualification pour l'Euro 2022 dans la "bulle" sanitaire de Vilnius, en Lituanie, où sont regroupées les équipes du groupe C. En cas de victoire face au Danemark ce samedi, les Belgian Lions valideraient leur ticket pour un cinquième Eurobasket consécutif et assureraient aussi la première place de la poule leur offrant un statut protégé lors du tirage au sort de l'Euro.

Cinq de base belge : J. TABU, R. OBASOHAN, J-M. MWEMA, M. DE ZEEUW, I. BAKO.

1er quart-temps (24-17)

La Belgique part largement favorite sur papier face à une équipe danoise privée de sa star Gabriel Lundberg, qui vient de signer au CSKA Moscou. Côté belge, Ismaël Bako fait son grand retour en équipe nationale et se montre très vite menaçant via un dunk et un alley-oop en début de partie. La réponse du Danemark vient essentiellement des mains de Darboe, joueur brièvement passé par Charleroi en préparation d'avant-saison. Mais le collectif belge parvient déjà à creuser l'écart grâce à une défense solide et des transitions offensives bien négociées (20-9). Retin Obasohan est le meilleur scoreur belge du premier quart-temps avec 10 points à son actif sans même donner l'impression de forcer.

2e quart-temps (16-17)

C'est au tour du banc belge de s'exprimer sur le parquet de l'Avia Solutions Group Arena mais c'est le Danemark qui se met en évidence en recollant au score via un gros pourcentage de réussite derrière la ligne à trois points (27-26). C'est en resserrant la défense que les Lions parviennent à nouveau à faire le trou en enchainant avec des attaques rythmées et en allant provoquer des fautes à l'image de Lecomte, parfait aux lancers-francs. Sur jeu placé, la Belgique éprouve plus de mal face à la défense danoise qui varie entre marquage individuel et en zone. Le trop faible pourcentage affiché par les Belges à distance permet au Danemark de rester dans le match au moment de rejoindre les vestiaires (40-34). Darboe reste le joueur le plus dangereux sur le terrain avec 15 points et 3 assists.

3e quart-temps

Maxime De Zeeuw donne directement l'impulsion en ouverture de troisième quart-temps via un panier rapide à 3 points, imité par Jean-Marc Mwema et Retin Obasohan quelques instants plus tard. De quoi redonner un peu de confiance aux Lions même si Zohore, le costaud intérieur danois, se plaît lui à planter quelques gros dunks sur la défense belge (52-38). Le Danemark parvient à nouveau à se rapprocher via un triple de l'inévitable Darboe suivi de trois lancers-francs de Mortensen consécutifs à une faute de Maxime De Zeeuw (52-44). Retin Obasohan, auteur de sa troisième faute, doit lui rejoindre le banc. Boukichou amène lui quelques points en fixation dans la raquette mais est aussi mis en difficulté défensivement par la solidité physique des pivots adverses.