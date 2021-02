Même si le ticket pour l'Euro 2021 est déjà dans la poche, les Belgian Cats ont à coeur de boucler leur campagne de qualification sur une bonne note cette semaine au sein de la "bulle" sanitaire de Matosinhos, au Portugal. Malgré les absences sur blessure de Julie Allemand et Kyara Linskens, deux des titulaires habituelles, les troupes dirigées par Philip Mestdagh ont pour objectif de gagner leurs deux derniers matchs (Finlande et Portugal) au sein du groupe G et ainsi conserver leur brevet d'invincibilité.

Ce jeudi, la Belgique fait face à la Finlande, lanterne rouge de la poule, dont elle était facilement venue à bout au match aller (58-85).

Le 5 de base belge : M. Carpréaux, A. Delaere, K. Mestdagh, A. Wauters, E. Meesseman.

1er quart-temps

Les Finlandaises ont débuté ce match avec beaucoup d'énergie pour essayer de surprendre la Belgique. Mais après avoir été menées 6-9, les Cats ont immédiatement réagi sous l'impulsion de l'inévitable Emma Meesseman qui a cumulé 8 points et 3 rebonds lors des 8 premières minutes de la partie (16-11). La Finlande reste très accrocheuse pour ne pas se laisser distancer mais la bonne montée au jeu de Julie Vanloo à la distribution permet aux Belges de garder l'avantage au marquoir (25-20).

2e quart-temps

La pression défensive s'intensifie côté belge en début de deuxième acte mais le trop faible pourcentage de réussite en attaque et quelques pertes de balle ne permettent pas à l'écart de grandir encore. Au contraire, l'adversaire reste dans le sillage de la Belgique et se rapproche même à un petit point (31-30). Heureusement, dans la foulée, un panier à trois points de Kim Mestdagh assorti d'une faute offre une attaque à 4 points qui redonne de l'air aux Cats. La principale menace dans le camp finlandais est la joueuse intérieure Awak Kauier (13 points et 4 rebonds dans cette première mi-temps). La Belgique rentre au vestiaire avec un avantage de 7 unités (39-32) mais la manière n'est pas vraiment au rendez-vous.

3e quart-temps

La Belgique débute la deuxième mi-temps avec son "cinq" de départ à l'exception de Wauters, remplacée par Raman dont l'apport en venant du banc a été bon. Après une première attaque à 3 points de la Finlande, les Belges ont répondu en retrouvant de l'adresse à distance via Raman et Delaere notamment à trois points (50-38). La Belgique haussait clairement le ton avec deux paniers successifs de Meesseman et deux interceptions coup sur coup de Marjorie Carpréaux faisant grimper l'écart. Philip Mesdagh pouvait sereinement se permettre de faire tourner son banc d'autant que les Finlandaises accusaient clairement le coup moralement et physiquement (59-41). Vanloo et Hanne Mestdagh en ajoutaient encore une couche derrière l'arc à 3 points pour boucler le troisième acte sur le score de 67-45.

4e quart-temps

De son côté, la Finlande éprouve toutes les difficultés du monde à trouver le chemin du panier (2 points seulement dans le dernier quart). Tandis que les Belgian Cats peuvent terminer la partie en roue libre, sans aucune pression. Après Meesseman, K. Mestdagh, Raman et Valoo, Antonia Delaere devient la cinquième joueuse belge à compter dix points ou plus à son compteur personnel. La Belgique n'aura pas livré une partition parfaite mais cela fut largement suffisant pour facilement venir à bout de son adversaire du jour (82-47).

BELGIQUE 82-47 FINLANDE

Belgique: 25/48 (2pts); 9/26 (3pts); 5/6 (lfs); 47 rbs; 22 ass; 12 ftes.

DELAERE 11, WAUTERS 4, CARPREAUX 2, MEESSEMAN 18, K. MESTDAGH 13, B. Massey 6, H. Mestdagh 3, Nauwelaers 0, B. Massey 0, Raman 13, Vanloo 12, Geldof -.