Quand Bosco retrouve Massot ! Basket Denis Esser Battus à Charleroi, les Liégeois n’ont pas à rougir de cette défaite tant leur réaction après une décevante première période a démontré qu’ils ont du caractère et ne s’avouent jamais vaincu. © Belga

"Dommage notre début et notre fin de match, trop d’erreurs individuelles, particulièrement en défense" regrettait Lionel Bosco qui en même temps disait sa fierté de voir ses joueurs "mettre les tripes pour revenir dans la partie et n’avoir jamais abdiqué".



Mais les Principautaires n’auront pas le temps de s’appesantir sur cette défaite puisque, dès ce dimanche, ils remettent cela à Limburg. « C’est une équipe qui aime aussi mettre de la pression tout terrain. Ce sera donc très dur encore une fois mais je pense que ce sera une rencontre totalement différente. Là aussi, on ira pour gagner mais on ne peut pas se permettre de commencer comme à Charleroi. Il nous faut de l’intensité, des stops défensifs »



Ce sera aussi l’occasion pour Lionel Bosco de retrouver Sacha Massot après deux saisons de collaboration : « On va oublier cela pendant 40 minutes mais c’est sûr qu’il me connait comme je le connais. On sait chacun comment l’autre réagit mais on a aussi deux équipes différentes… On verra ! » concluait Bosco.