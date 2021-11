"Quand on encaisse six points de suite, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau", déplore Lionel Bosco, après la défaite de Liège à Charleroi Basket Jérôme Brys © BELGA

Si tout n'a pas été parfait dans le clan carolo vendredi soir, Sam Rotsaert pouvait néanmoins être satisfait de l'intensité défensive mise par ses joueurs pendant 40 minutes, à l'image d'un Moussa Noterman qui a réalisé quelques belles actions défensives, de quoi s'octroyer le droit de terminer la rencontre sur le parquet, en lieu et place de Tim Lambrecht qui a souffert face à Ioann Iarochevitch. Une intensité défensive qui a permis aux Sambriens de faire la différence face à cette équipe liégeoise qui a joué au yoyo pendant 40 minutes. "J'avais prévenu mes joueurs que Charleroi allait jouer avec de l'intensité pendant 40 minutes, explique Lionel Bosco. Pour une fois, on n'a pas si mal commencé le match même si on a eu pas mal d'options ouvertes que l'on n'a pas été en mesure de concrétiser... avant de retomber dans nos travers avec trop de pertes de balle et des contre-attaques pour le Spirou."