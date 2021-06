Premier quart-temps: 21-20



Cinq de base: Allemand - K. Mestdagh - Delaere - Meesseman - Linskens.

Face à cette solide formation russe, très physique, l'important pour les Belgian Cats était de surtout bien débuter ce quart de finale de l'Euro de basket. Et on peut dire que les joueuses de Philip Mestdagh ont parfaitement reçu le message. Si les Russes ont mené 2-3, les Belges ont réagi à la perfection grâce à son duo Meesseman-Mestdagh (13 points à deux dans ce premier quart) pour planter un 9-0 et prendre les commandes à 11-3 après seulement 3 minutes de jeu. Concentrées en défense, les Cats privaient les Russes de paniers faciles avec néanmoins une petite ombre à ce tableau presque parfait: les trois fautes de Kyara Linskens après 4 minutes! La sortie de l'intérieure belge libérait complètement Maria Vadeeva (9 points), la star russe, qui remettait son pays dans le sillage des Belgian Cats après 10 minutes (21-20).Deuxième quart-temps:Mises sur les bons rails par une Maria Vadeeva intenable (x points, x rebonds et x passes à la pause), les Russes renversaient la vapeur pour reprendre les commandes après 15 minutes (27-30) malgré leurs x pertes de balles en 20 minutes.