Ce vendredi, c'est le début du Final Four de l'Euroleague, la crème de la compétition de clubs en Europe. Et qui dit Final Four, dis quatre équipes en compétitions: Barcelone, Milan, le CSKA Moscou et l'Anadolu Efes. Malheureusement, il n'y aura pas de Belges, Ismaël Bako (Villeurbanne) et Sam Van Rossom (Valence) ont été éliminés avant même le début des playoffs. Mais qu'importe, les demi-finales devraient être très intéressantes. Petit tour d'horizon des quatre prétendants.