Dans un peu plus d’une semaine, le All-Star Game sera de retour, non sans quelques changements. Si des joueurs comme LeBron James ont déjà annoncé qu’ils n’avaient pas la tête à la fête, l’événement en a été complètement repensé en raison de la crise sanitaire. Le week-end sera réduit à un match le dimanche, avec, en préambule, le concours à 3 points et le skills challenge. Et à la mi-temps, le traditionnel concours de dunks. Mais pour qu’il y ait un match, il faut des joueurs. Et les sélections définitives (sauf absence diplomatique ou médicale) ont été dévoilées avec l’arrivée de quatre petits nouveaux qui fêteront leur première sélection.