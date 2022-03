Depuis l’été dernier, le visage de Thibaut Vervoort n’est plus inconnu du grand public. Et pour cause : lors des Jeux olympiques de Tokyo, avec ses trois comparses du 3x3 (Nick Celis, Rafael Bogaerts et Thierry Marien), il a mis la Belgique sur la carte de la discipline. Une quatrième place incroyable et inattendue qui l’a propulsé au rang de star de la discipline.

Une épopée qui lui a valu un nouveau surnom "Must See TV", lui qui est pointé parmi les joueurs à suivre cette saison par le site officiel de la Fiba. Une ascension fulgurante qui a complètement changé sa vie. À quelques jours de reprendre du service, Thibaut Vervoort se confie sur son avenir et sur ses ambitions pour cette importante saison qui aura pour point d’orgue la Coupe du monde de la discipline… à Anvers en juin prochain.