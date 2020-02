Les hommes de Crevecœur restent positifs dans l’adversité.

Alors que le coach Serge Crevecœur a annoncé son départ en fin de saison et que le président André De Kandelaer rencontre depuis une semaine des personnes et sociétés susceptibles de garantir au matricule de la capitale un avenir en D1, son club affrontera l’équipe de Mons ce dimanche dans sa petite salle, devenue sujet et personnage principaux de toutes les conversations. "Serge, c’est quelqu’un d’ambitieux et qui voit les choses en grand. Il a perdu une part de sa passion car le dossier au niveau de l’infrastructure n’a pas abouti", pointe Domien Loubry.

Quel sera l’état d’esprit des Bruxellois sur le parquet de Neder ? "Même si les résultats n’ont pas été là, l’ambiance a toujours été au top dans l’équipe. Notre team a toujours essayé de rester positive. Encore plus maintenant."

Toujours sous contrat la saison prochaine, Domien Loubry est au club depuis 2013-2014. "Comme tout le monde dans l’effectif, on est dans l’attente d’informations. On espère une issue positive. Une chose est certaine, je joue pour ma septième saison ici. Le Brussels est devenu le club de mon cœur. J’ai noué de superbes contacts avec des gens dans le comité et avec les fans."

L’assistant Monier confirme l’état d’esprit bruxellois : "Le mental est bien, les entraînements ont été bons et l’énergie est positive. Cela n’a pas toujours été le cas cette saison mais je sors de nos sessions en me disant qu’on va emporter la mise ce dimanche. Bien sûr que les joueurs s’interrogent sur leur avenir et parlent entre eux - surtout les Belges - mais ils sont loin d’être abattus."