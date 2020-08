Vice-champion de Belgique, Mons-Hainaut participe pour la première fois aux qualifications pour la Champions League avec un affrontement face à Wroclawek (Pologne) au 1er tour. En cas de victoire, les vice-champions de Belgique seraient alors opposés au vainqueur du duel entre l'Hapoel Tel-Aviv (Israël) et Bakken Bears (Danemark) au second tour. Le lieu et le format exact de ces tours préliminaires devrait être dévoilé sous peu par la FIBA Europe. Par contre, si Mons ne parvient pas à passer ces deux tours de qualification, les Renards seront reversés en FIBA Europe Cup dont le tirage des différentes poules vient d'avoir lieu.

Si les Montois perdent face à Anwil Wloclawek lors du premier tour qualificatif de la Champions League, ils seront reversés dans la poule E de la FIBA Europe Cup en compagnie des Anglais de London Lions et des perdants des confrontations entre, d'un côté, le BC Dnipro (Ukraine) et Donar Groningen (Pays-Bas) et de l'autre côté, le Sporting CP (Portugal) et Fribourg (Suisse). Autre cas de figure: les Montois s'imposent face à Anwil Wloclawek mais s'inclinent au second tour qualificatif de la Champions League face au vainqueur du duel entre l'Hapoel Tel-Aviv (Israël) et Bakken Bears (Danemark). Dans ce cas, Mons se retrouvera dans le groupe A de la FIBA Europe Cup en compagnie de Reggio Emilia (Italie), Egis Körmend (Hongrie) et le perdant du match entre Keravnos (Chypre) et Iraklis (Grèce).