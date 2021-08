Si le club ne précise rien dans son communiqué, il semble que l’ancien d’Evreux (Pro B) avait des soucis de dos qui l’empêchaient de participer de manière normale à la préparation de l’équipe confiée à Lionel Bosco. Dans ces conditions et alors qu’aucune amélioration rapide ne semblait se dessiner, la direction du club a pris ses responsabilités.

Le remplaçant de Quentin Klingelschmidt devrait être connu dès ce lundi mais il se murmure que celui-ci aurait déjà porté le maillot des « Sang & Marine » et qu’au niveau taille, les Principautaires ne perdraient pas au change.



Pendant ce temps, la préparation se poursuit au Sart-Tilman. Tandis que William Robeyns s’illustre avec le Rwanda à l’AfroBasket qui se déroule à Kigali, l’équipe Liégeoise a déjà disputé trois rencontres de préparation (la dernière remportée 80-86 à Weert ce samedi).

S’il est encore trop tôt pour tirer des enseignements en l’absence de Robeyns et de Brieuc Lemaire (out jusqu’en octobre au plus tôt), il apparait déjà qu’il y a du liant dans le collectif (7 joueurs autour des unités ce samedi) alors que Maxime Depuydt devrait être un des principaux tout offensif des Principautaires avec l’incontournable Iarochevitch et que le pivot croate Mario Spaletta (18 unités hier) ne dénote certainement pas.