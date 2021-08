Après une aventure de 15 mois à Bilbao, compliquée par le Covid et les blessures, Quentin Serron va prendre la direction de la France, en ProB. L'international belge de 31 ans vient de signer un contrat à Boulazac qui n'avait pas pu assurer son maintien au sein de l'élite la saison passée. Dernière recrue du mercato pour le club situé en Dordogne, l'arrière belge aura pour mission d'apporter son expérience au sein d'un effectif composé de beaucoup de jeunes joueurs.

"Il est capable de jouer à haut-niveau des deux côtés du terrain. Il aura plus de responsabilités sur le plan offensif que dans ses clubs précédents, il saura y répondre grâce à son expérience et ses qualités de basketteur. Ça c’est sur le plan basket mais en plus, Quentin a pour moi toutes les valeurs qu’un joueur doit avoir au BBD. Il va être un exemple de professionnalisme pour nos jeunes joueurs, c’est un joueur très combatif. Cerise sur le gâteau, sa maitrise du français va faciliter la communication avec toutes les parties prenantes du club", a déclaré Nikola Antic, le nouveau coach de Boulazac, sur le site du club.

Alors qu'il avait porté le maillot de Gravelines (de 2016 à 2018) et de Strasbourg (de 2018 à 2020) en France par le passé, c'est cette fois à l'échelon inférieur que l'ex-Ostendais va tenter de se relancer après des derniers mois difficiles en Espagne. Arrivé à Bilbao en février 2020, il n'avait joué que deux matchs sous les couleurs basques avant que le championnat soit interrompu à cause du Covid. La saison passée, une rupture partielle du tendon rotulien l'avait écarté des terrains durant de longues semaines.