Un sixième joueur belge va fouler les parquets de la Liga espagnole cette saison.

Quentin Serron quitte Strasbourg et devrait rejoindre Bilbao, qui occupe actuellement la 5e place du championnat. Le club français a officialisé l’information sur son site en début de soirée ce mercredi en précisant que

Arrivé en 2018, l’international belge laissera sans doute un bon souvenir de lui en Alsace, où on souligne sa gentillesse et son grand professionnalisme. En dehors trophée décroché en Leaders Cup l’année passée, les occasions de briller ont été rares avec une période difficile sur le plan sportif. Encore cette saison, la SIG est dans le dur et s’est d’ailleurs séparé de Vincent Collet, son coach emblématique, il y a quelques semaines.

Lors de la fenêtre internationale avec les Belgian Lions la semaine dernière, le Bruxellois de 30 ans avait confié que cela lui faisait du bien de retrouver les équipiers de l’équipe nationale pour s’éloigner quelque peu de l’atmosphère pesante en club. Maintenant, il va pouvoir se focaliser sur un nouveau et beau challenge au sein d’un club qui joue actuellement le haut de tableau en Espagne. Après presque 4 ans en France, « Q » intègre une ligue européenne plus huppée et passe donc un nouveau palier dans sa carrière.