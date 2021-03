Comme au cinéma, lors du tournage d’un film, on enchaîne les prises ! Pour la troisième fois en quatre jours, Liège et Alost vont se retrouver ce dimanche sur le plateau. Tout comme Lionel Bosco et Yves Defraigne d’ailleurs, deux vieux complices des terrains puisque le premier évolua plusieurs fois sous les ordres du second.