Dès le début de cette phase cross-border de la BNXT League qui met aux prises les équipes belges et néerlandaises, on s’est rendu compte de la différence de niveau. D’ailleurs, les dix premiers matchs ont été remportés par les clubs du royaume. Si la donne s’est un peu adoucie au sein de l’Elite Gold, avec quelques victoires néerlandaises, en Elite Silver, le constat ne change pas et les clubs néerlandais continuent de prendre des "casquettes", à l’image de The Hague.

Pourtant, le Néerlandais Ramses Braakman, qui a été élu président de la nouvelle compétition, reste confiant. Pour lui, cette "fusion" était nécessaire et indispensable pour les deux pays. Rencontre avec un président optimiste et ambitieux.

Ramses, quel bilan tirez-vous de ces premiers week-ends de compétition dans cette phase cross-border ?

"Je suis assez satisfait de ce que j’ai vu même s’il y a des détails à peaufiner pour les saisons prochaines."