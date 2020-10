l est depuis 15 ans l’un de nos meilleurs sifflets, si pas le meilleur ! Ses titres (plusieurs fois arbitre de l’année) et ses désignations internationales (notamment une demi-finale USA - Australie au Mondial féminin) en témoignent. Renaud Geller n’en confie pas moins avec le sourire cette petite faiblesse très humaine : "Cet été, je me suis empâté ! Avec le confinement, je suis resté éloigné six mois des parquets et je le paie !"

Rassurez-vous pourtant, ce juriste de profession (dans une grande entreprise du secteur du bâtiment) a de l’autodiscipline : "Avec mes trois collègues liégeois de l’Euromillions League, nous nous retrouvons désormais régulièrement pour aller courir ensemble. En plus, j’ai récemment découvert les joies du padel-tennis et donc, paradoxalement, je n’ai jamais fait autant de sport que depuis quelques semaines."

Sauf du basket… Alors, affamé de ballon Renaud Geller ?