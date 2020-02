Ce jeudi, sur le coup de 19 h 30, quand elle fera son entrée sur le plancher de l’arène (pré-)olympique que va constituer pendant trois jours le Versluys Dôme d’Ostende, le premier réflexe de Julie Allemand sera - comme toujours - de chercher du regard sa grand-mère et le clan Allemand rassemblé autour d’elle. "C’est toujours ainsi quand elle est présente ! C’est mon repère ! Je dois savoir où elle est ! Avant le match, je dois avoir cette connexion visuelle avec elle. Après je suis focus sur la partie !", explique la meneuse de jeu des Belgian Cats quand on l’interroge sur cette relation quasi fusionnelle avec sa Granny.

"En fait, cela vient de ma plus tendre enfance. En équipes de jeunes, je jouais souvent le samedi matin. La veille, je dormais chez elle. C’est devenu un rituel. De là est née cette immense complicité. On n’a pas besoin de mots, on sent les choses de la même manière."