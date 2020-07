Après plus de quatre mois d’arrêt lié à la crise sanitaire (la saison s’est arrêtée le 12 mars), le basket reprend ses droits aux États-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi et dans un contexte particulier. Il y a tout d’abord ce contexte politique lié au mouvement " Black Lives Matter " et ce nouveau slogan pour la Grande League " Whole New Game " ("un tout nouveau jeu"). Mais également un contexte sportif totalement inédit.

(...)