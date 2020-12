Reprise de la NBA: quels sont les trois favoris dans chaque conférence? Basket100% Web Jérôme Brys © DR

Conférence Ouest



Les Los Angeles Lakers



Forces



Champion en titre, les Los Angeles Lakers sont les principaux favoris à leur propre succession. Pourquoi? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord la profondeur de l'effectif. Cet été, les Angelinos n'ont pas vraiment perdu de pion essentiel, si ce n'est Rajon Rondo (mais uniquement) en playoffs, et dans le sens des arrivées, LA a frappé fort. Montrezl Harrell va apporter de la puissance et de l'energie dans la raquette (en sortie de banc). Dennis Shroder sera parfait pour mener la second-unit. Sans oublier Wesley Matthews et Marc Gasol qui apportent encore un peu plus d'expérience. Une expérience qui est également l'un des points forts de la franchise.