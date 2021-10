Retin Obasohan et l'Hapoël Jérusalem s'inclinent au buzzer en Ligue des Champions Basket Belga Les Israéliens de l'Hapoël Jérusalem se sont inclinés mardi soir, à domicile, face aux Turcs de Pinar Karsiyaka (84-86) pour le compte de la première journée en Ligue des Champions de basket. Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 7 points. © BCL

C'est un match tendu qui mettait aux prises Israéliens et Turcs mardi soir. Pendant 40 minutes, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Si les visiteurs, sous l'impulsion de Bonzie Colson (22 points et 13 rebonds), prenaient les commandes de la rencontre (19-22), les coéquipiers de Retin Obasohan réagissaient directement grâce à un excellent Anthony Bennett (22 points et 8 rebonds) pour faire 45-44 à la pause.



Au retour des vestiaires, l'écart naviguait autour des cinq unités (64-62 après 30 minutes) avant que les visiteurs n'émergent en toute fin de match grâce à un tir à trois points, sur le buzzer, de Bonzie Colson (84-86). L'international belge, Retin Obasohan, termine la rencontre avec 7 points (1/5 à 2 points, 0/5 à 3 points et 5/6 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes et 1 interception.



Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, est directement qualifié pour le tour suivant. Les deuxièmes et troisièmes devront quant à eux passer par un match de barrage pour rejoindre le Final 16 de la Ligue des Champions.