Retin Obasohan prend la direction d'Israël et de l'Hapoel Jérusalem Basket Jérôme Brys Il suit son coach de Nymburk qui, lui aussi, débarque à l'Hapoel Jérusalem. © BELGA

Après une saison, mais quelle saison (!) chez les Tchèques de Nymburk, le Belgian Lion Retin Obasohan a décidé de changer d'air. Direction l'Israël et l'Hapoel Jérusalem où il s'est officiellement engagé pour la saison prochaine. Véritable figure de proue de l'ERA Nymburk, l'ailier de l'équipe nationale a été particulièrement en vue toute la saison, lui qui tournait à 13.9 points, 3.8 rebonds, 4 passes et 2.1 interceptions de moyenne par match! Il a réalisé la doublé coupe/championnat et a même été élu MVP de la finale.



On peut le dire: en une saison, Retin Obasohan avait déjà fait le tour de la République tchèque. C'est donc un nouveau défi, intéressant une fois encore, qui l'attend en Israël, là où Maxime De Zeeuw (Hapoel Holon) s'est rapidement senti comme chez lui. Espérons que ce sera pareil pour l'Anversois. Mais logiquement, avec sa qualité de jeu, il ne devrait pas avoir le moindre problème d'intégration. D'autant que, cerise sur le gâteau, sur le banc, il retrouvera un certain Oren Amiel qui vient d'être nommé coach de l'équipe. Pour info, Oren Amiel était l'entraîneur de... Nymburk la saison dernière. On se doute donc aisément qu'il a poussé pour recruter l'international belge qui va donc découvrir une compétition bien plus relevée.