À partir du 9 juin, les assouplissements prévus par le gouvernement concernant la crise sanitaire prévoient la possibilité d'accueillir une jauge public de 200 personnes pour les événements en intérieur. Si par souci d'équité, Ostende et Mons avait d'abord voté pour une finale 100% à huis clos, un accord est finalement intervenu entre les clubs pour autoriser la présence de supporters lors de la 4e manche à partie de mercredi à la Diamonte mons.arena. Sous réserve de l’acceptation de la Ville, 200 supporters montois pourront soutenir les Renards (NdlR: 150 environ si l'on tient compte des proches des joueurs et des VIP). Les détenteurs d’un abonnement à l’année peuvent s’inscrire via un formulaire disponible sur le site du club (www.monshainaut.be), et un tirage au sort désignera ensuite les heureux élus. Le grand espace buvette derrière les tribunes devrait aussi être fonctionnel ce jour-là, dans le respect des règles Horeca, pour ceux qui n’auront pas la chance d’être assis dans les gradins. Un écran géant y sera installé.

Il s'agira donc du premier match de la saison en Euromillions League pour lequel du public sera autorisé.