La semaine prochaine, le championnat allemand de basketball reprendra ses droits à huis clos et tous les matchs seront joués à l'Audi Dome de Munich.

"J'aime la compétition et je suis content que la saison reprenne", a déclaré Roel Moors, l'entraîneur belge de Bamberg, où évolue également l'international belge Retin Obasohan. "Evidemment, nous préférons jouer avec du public. Mais je préfère jouer à huis clos que de ne pas jouer du tout."



"Je suis surpris par la condition physique de mes joueurs", a précisé l'ancien entraîneur d'Anvers. "Leur condition n'est évidemment pas optimale mais les préparateurs physiques ont bien fait leur travail. Le plus grand danger, c'est le format de cette fin de saison. Pour les joueurs, cela ressemble un peu à un tournoi de pré-saison. Sauf qu'ici, les résultats sont très importants. C'est mon travail d'entraîneur de les conscientiser sur l'importance de ces matches." Dix équipes disputeront la phase finale du championnat entre le 6 et le 28 juin. Elles seront réparties en deux groupes de cinq où chaque équipe ne s'affrontera qu'une seule fois. Le top 4 de chaque groupe sera qualifié pour les quarts de finale qui se joueront en deux manches. Moors, 41 ans, avait quitté Anvers l'été dernier pour rejoindre Bamberg. Avec 12 victoires en 21 matches, Bamberg pointait à la septième place lorsque le championnat a été interrompu en raison de la pandémie de coronavirus. Le Bayern Munich occupe la place de leader et vise un troisième titre national consécutif.