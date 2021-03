L’élève et le maître se rencontrent une fois de plus dans ce Clasico du basket belge.

Ce dimanche, c’est un Clasico qui n’en a plus que le nom auquel Carolos et Ostendais vont se livrer. La rivalité d’antan est moins importante alors que les objectifs sont diamétralement opposés entre des Côtiers qui briguent un 10e titre consécutif et des Sambriens qui tentent de composer avec l’effectif le plus jeune de leur histoire.