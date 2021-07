Si la draft devait tenir le haut de l'affiche la nuit dernière, les Lakers avaient décidé qu'on allait aussi parler d'eux. Et on peut dire que la troupe de LeBron James a frappé fort. Très fort même. Comment? En réalisant un nouveau blockbuster (pas au cinéma cette fois). Après avoir attiré Anthony Davis il y a deux ans, les Lakers se sont tout simplement offert un certain Russell Westbrook! Maître du triple-double, le Brodie rejoint donc la cité des Anges en échange de Kyle Kuzma, de Kentavious Caldwell-Pope et de Montrezl Harrell qui font le chemin inverse vers la capitale américaine.



Un petit tremblement de terre dans le monde du basket américain que personne, ou peu, n'avait vu venir. Joli sur papier, reste à voir ce que cela va donner sur le parquet également. Car on ne peut pas dire que le "fit" soit idéal. Russell Westbrook aime avoir la balle en main... tout comme LeBron James. Il va falloir que l'un des deux cède le cuir et on voit mal le King s'effacer pour Westbrook. Autre problème: le shoot. La saison dernière, les Lakers ont cruellement manqué de shooteurs pour ouvrir les défenses et laisser la place à LeBron James et Anthony Davis dans la peinture. L'arrivée de Russell Westbrook ne va pas du tout résoudre ce problème. Que du contraire. Celui qui est parfois surnommé "Westbrick" n'est pas un adepte du shoot au périmètre alors que dans l'autre sens, les Angelinos ont tout de même perdu Kuzma et Caldwell-Pope qui étaient capables de rentrer quelques tirs. En revanche, en transition, l'arrivée de Westbrook va amener énormément de folie dans le jeu des Lakers.



Une chose semble claire: les Lakers ne vont pas en rester-là et l'effectif devrait encore bouger avant la reprise de la saison. Du côté de Washington, on se dirige vers une reconstruction totale. Reste que ce départ donne un peu de flexibilité (financière) aux dirigeants des Wizards qui vont devoir faire des prouesses pour éviter que leur deuxième superstar, Bradley Beal, ne prenne, lui aussi, la poudre d'escampette.



La saison des "trade" est officiellement ouverte en NBA et l'été s'annonce encore une fois très chaud.