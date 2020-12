Houston et Washington ont annoncé l'échange de leurs meneurs de jeu respectifs. Russell Westbrook quitte les Rockets pour rejoindre les Wizards. John Wall effectue le chemin inverse. Houston obtient en outre un 1er choix de draft en 2023. Westbrook, 32 ans, roi du triple-double, a été élu MVP en 2017 avec Oklahoma City où il a joué 11 saisons. Il a été sélectionné à 9 reprises pour le All-Star Game. "Beastbrook" a été sacré champion du monde 2010 et olympique en 2012 avec les Etats-Unis. Transféré la saison dernière à Houston, il n'a pas très bien vécu sa cohabitation avec James Harden, le meilleur marqueur de la ligue ces deux dernières saisons, ce qui ne l'a pas empêché de tourner à 27.2 points, 7.9 rebonds et 7.0 assists de moyenne. A Washington, il formera avec Bradley Beal, 2e meilleur marqueur de la saison écoulée, un duo d'arrières particulièrement redoutable.

Wall, N.1 de la draft en 2010 et All-Star à 5 reprises, était l'image des Wizards depuis dix saisons. Il n'a plus joué depuis le 26 décembre 2018 en raison de blessures : d'abord au talon puis au tendon d'Achille. Il avait aussi connu d'autres sérieuses blessures dans le passé manquant notamment 41 rencontres en 2017-18 ou encore 33 en 2012-13 à chaque fois par la faute de blessure au genou. Il présente une moyenne en carrière de 19 points et 9.2 passes décisives.

Les deux joueurs sont assurés de gagner plus de 80 millions de dollars ces deux prochaines saisons